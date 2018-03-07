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"Уралгидромедь" успешно прошла аудит системы менеджмента06 марта в 13:27

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Подтвердив ее соответствие международным стандартам.

Система менеджмента ОАО "Уралгидромедь" (входит в Группу "Русская медная компания") соответствует требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. К такому выводу пришли аудиторы АО "СЖС Восток Лимитед" (российское представительство швейцарского органа по сертификации компании SGS) по итогам проверки, проведенной в конце 2017 года. Также эксперты высоко оценили условия труда на предприятии, уровень его экологической и профессиональной безопасности.

"Положительное заключение аудиторов подвело итог масштабной работе, которую провели сотрудники предприятия "Уралгидромедь" при внедрении системы менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ISO и OHSAS. Получение сертификатов соответствия предоставит заводу и компании дополнительные возможности для работы на международном рынке", - отметила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, сертификаты ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 учитывают комплекс аспектов деятельности предприятия: безопасность труда, промышленную безопасность, экологическую ответственность. Стандарты ISO и OHSAS предъявляют повышенные требования ко всем без исключения сотрудникам компаний и предприятий, действующим процессам и регламентирующей документации.

"Аудитор SGS, проводивший сертификацию предприятия "Уралгидромедь", отметил лидирующую роль руководства РМК и предприятия в этом процессе. Без вовлеченности и поддержки топ-менеджмента все эти процессы шли бы достаточно медленно. Коллектив предприятия "Уралгидромедь" продемонстрировал большую заинтересованность в результате сертификации, готовность в кратчайшие сроки устранять все несоответствия", - прокомментировал управляющий по Уральскому региону АО "СЖС Восток Лимитед" Антон Гузеев.

Стоит отметить, что ранее соответствие системы менеджмента бизнеса требованиям стандартов ISO и OHSAS подтвердили такие предприятия Группы РМК, как АО "Михеевский ГОК" и ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод". В 2018 году сертификационный аудит по стандартам ISO и OHSAS запланирован в ЗАО "Карабашмедь". Позже эксперты проверят ЗАО "ОРМЕТ" (Оренбургская область) и ЗАО "Новгородский металлургический завод".

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