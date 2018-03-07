В 2017 году.

За 2017 год ВСМПО направило на природоохранные мероприятия более 36 миллионов рублей. Средства пошли на контроль атмосферы и сточных вод, утилизацию отходов и такие масштабные проекты, как создание участков по переработке металлической стружки в цехе №41, ремонт узлов очистных сооружений и строительство нового шламопровода к площадке А, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

По словам начальника центральной лаборатории управления системой охраны окружающей и производственной среды Андрея Головина, в прошлом году предприятие уложилось в норматив по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и стокам. Этого удалось достичь благодаря грамотно спланированным технологическим процессам и их неукоснительному соблюдению.

Параллельно велись работы над проектами строительства нового блока очистных сооружений и рекультивации бывшего отвала алюминиевых шлаков.

"Этот объект достался нам в наследство из советской эпохи. Но все-таки это были отходы, и по закону наше предприятие должно обращаться с ними так, чтобы они были безопасны. Поэтому на протяжении нескольких лет ВСМПО алюминиевые отходы реализовало. Сегодня шлаковый отвал выбран настолько, что по факту не существует, но место, на котором он находился, может оказывать воздействие на окружающую среду – это и пыль, и другие факторы. ВСМПО в 2017 году заказало проект по рекультивации данного отвала, он уже разработан Горным институтом и находится на утверждении у генерального директора", - отметил А.Головин.

При положительном решении проект направят на госэкспертизу. Вполне возможно, что уже в 2019 году бывший шлаковый отвал будет гидроизолирован и засыпан слоем плодородной почвы, на которой "будут яблони цвести".