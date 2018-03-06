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"ВСМПО-Ависма" заплатила свыше 36 миллионов рублей налога на землюСегодня в 12:23

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В Верхней Салде и Березниках.

В 2017 году корпорация "ВСМПО-Ависма" перечислила в бюджеты Верхней Салды и Березников земельный налог за собственные наделы в размере 17,8 и 18,5 миллиона рублей соответственно. Арендные платежи составили 15 и 4,5 миллиона рублей.

Продажа невостребованного имущества принесла корпорации 25,4 миллиона рублей, а доход от его сдачи в аренду достиг почти 82 миллионов, сообщили "Уралинформбюро" в холдинге.

Работой с активами "ВСМПО-Ависмы" и защитой интересов корпорации занимается дирекция по правовым вопросам. Только в 2017 год в производстве у ее специалистов находились 285 исков, претензий и штрафных постановлений госорганов. Было проверено и зарегистрировано 34 269 договоров. Также регистрационных действий потребовали 100 объектов недвижимости, 102 – технической инвентаризации, 77 – кадастрового учёта, 29 – рыночной оценки. 58 объектов общей площадью 39 509 квадратных метров получили паспорта.

Кроме того поддержано в действии 495 охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, в том числе 40 зарубежных. Проведено 68 патентных и информационных исследований и поисков. Подано 10 заявок на выдачу патента на изобретения в РФ и получено 11 решений о выдаче патентов по предыдущим заявкам. Параллельно шло международное патентование изобретений корпорации в 18 странах. Получено 864 рацпредложения, половина из которых внедрена в производство.

По словам директора по правовым вопросам Артема Кисличенко, за минувший год юристы корпорации принимали участие в 34 судебных слушаниях. В 24 из них "ВСМПО-Ависма" выступала истцом.

"Семь дел перешли на 2018 год, два закончились мировыми соглашениями и 22 завершились в пользу корпорации. В основном споры следуют из договоров поставки и подряда, а также из ситуаций, когда корпорации причинен вред. Каждый процесс – это несколько судебных заседаний и масса документов: и все для того чтобы максимально ясно донести до суда позицию корпорации", - отметил он.

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