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Свердловские детские больницы получат 236 миллионовСегодня в 12:36

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На технику.

Детские больницы Свердловской области получат из федерального бюджета 236 миллионов рублей. Деньги пойдут на улучшение их материально-технической базы, говорится в постановлении правительства РФ.

Как считают авторы документа, благодаря этим вложениям к 2020 году учреждениям здравоохранения удастся снизить показатели младенческой и детской смертности, передает "Уралинформбюро".

В рамках правительственной инициативы всем регионам страны в сумме выделено почти 10 миллиардов рублей. Детские больницы Челябинской области получат 255 миллионов, Тюменской – 285, Курганской – 86. В Пермский край направят 181 миллион, в Югру – 64, на Ямал – 9 миллионов рублей.

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