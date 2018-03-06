На технику.

Детские больницы Свердловской области получат из федерального бюджета 236 миллионов рублей. Деньги пойдут на улучшение их материально-технической базы, говорится в постановлении правительства РФ.

Как считают авторы документа, благодаря этим вложениям к 2020 году учреждениям здравоохранения удастся снизить показатели младенческой и детской смертности, передает "Уралинформбюро".

В рамках правительственной инициативы всем регионам страны в сумме выделено почти 10 миллиардов рублей. Детские больницы Челябинской области получат 255 миллионов, Тюменской – 285, Курганской – 86. В Пермский край направят 181 миллион, в Югру – 64, на Ямал – 9 миллионов рублей.