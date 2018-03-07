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Банкротство "Трансаэро" затянется еще на полгода06 марта в 14:50

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Пересчитывают активы.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил до 13 сентября 2018 года конкурсное производство в авиакомпании "Трансаэро", признанной банкротом в сентябре прошлого года.

Сейчас идет оценка имущества должника, разбросанного по всему миру. Его стоимость, по данным представителя конкурсного управляющего, составляет примерно миллиард долларов, передает "Уралинформбюро".

В октябре 2015 года Росавиация лишила "Трансаэро" сертификата эксплуатанта. В декабре того же года авиакомпания потеряла возможность обслуживать около 250 миллиардов рублей долгов. Иски о банкротстве перевозчика подавали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ24 и Федеральная налоговая служба. Часть самолетов "Трансаэро" выкупил ее конкурент - "Аэрофлот".

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