Хватит ли?

Свердловская область получит почти 56 миллионов рублей на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

ФАПы работают в населенных пунктах с населением от 101 до 2 000 человек, где на расстоянии шести километров нет других медицинских организаций. Предполагается, что появление пунктов медицинской помощи должно снижать уровень смертности сельского населения на 2% ежегодно.

Согласно другому документу, Средний Урал получит еще 25 миллионов рублей на передвижные медицинские комплексы. Они будут курсировать между населенными пунктами, в которых проживает меньше 100 человек.

Таким образом, в сумме на медицинские нужды небольших поселений региону выделили 81 миллион рублей.

Причем, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального минздрава, средняя стоимость модульного ФАПа – 4 миллиона рублей, передвижного комплекса – около 6 миллионов. То есть денег региону хватит максимум на 14 стационарных медицинских пунктов и на 4 передвижных. "Но окончательная цена конструкций вполне может измениться, потому что будут проводиться аукционы. Мы планируем поставить 20 стационарных ФАПов", – рассказал пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Деньги на обустройство медпунктов также получит Пермский край. Региону дадут 84 миллиона на модульные ФАПы и 65 – на передвижные. Кроме того, 18 и 16 миллионов соответственно "перепадет" Южному Уралу. Курганской области выделят почти 33 миллиона только на передвижные медпункты.