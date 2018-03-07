Выросло потребление топлива.

В Поднебесной испытывают дефицит газа и планируют увеличить поставки из России, а также стран Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил глава Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн, пишет ТАСС.

Чиновник также сообщил о значительном увеличении потребления голубого топлива в КНР: в 2017 году населению было поставлено 237 миллиардов кубометров - на 14% больше, чем в годом ранее.

"Мы впервые со времен образования КНР столкнулись со столь значительным ростом. Это означает, что нам придется обеспечивать энергетическую безопасность по причине увеличивающихся объемов поставок газа с учетом новых предпосылок", - заявил Хэ Лифэн.

По словам чиновника, в китайской столице газовых запасов хватит на 10 дней, их нужно планомерно увеличивать, передает "Уралинформбюро".