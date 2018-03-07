От террористов.

Руководители служб безопасности организаций, входящих в Группу компаний "Новый поток", съехались на Марийский НПЗ. На базе производственного предприятия холдинга прошел рабочий семинар-совещание по обеспечению антитеррористической защищенности собственных объектов топливно-энергетического комплекса.

К участию в мероприятии были приглашены и представители органов исполнительной власти Российской Федерации. Они рассказали о требованиях к антитеррористической защищенности объектов ТЭК и оказали необходимую методическую помощь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

В ходе семинара прошли учебные занятия по антитеррористической защищенности производственных объектов. Также собравшиеся обсудили итоги деятельности подразделений за 2017 год и утвердили задачи по обеспечению безопасности предприятий на 2018 год.

По итогам совещания представители профильных подразделений отметили высокую эффективность подобного обмена опытом и высказались за продолжение практики внутренних семинаров.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят нефтеперерабатывающие предприятия (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), компании, занимающиеся транспортировкой и реализацией нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, их морской перевалкой, а также инжинирингом и строительством объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.