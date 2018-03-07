В порядок приведут 17 километров.

В Свердловской области отремонтируют 17 километров Серовского тракта, который в народе называют "трассой смерти". Об этом свидетельствует конкурсная документация, размещенная на портале госзакупок.

В частности, будут приведены в порядок км 10+783 - км 12+000, км 14+000 - км 28+000, км 28+000 - км 29+48, которые относятся к территории двух муниципалитетов - Екатеринбурга и Верхней Пышмы. На эти цели из областного бюджета потратят 564,2 миллиона рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 21 марта, победителя объявят 26 марта.

Выбранный подрядчик должен будет до 25 сентября 2020 года уложить порядка 445 квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15), отремонтировать 6 труб, смонтировать 7 тысяч погонных метров ограждения, передает "Уралинформбюро".