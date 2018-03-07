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Екатеринбург взял "бронзу" в зарплатном рейтинге мегаполисов РоссииСегодня в 13:17

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Уступив ожидаемым лидерам.

По итогам минувших зимних месяцев Екатеринбург занял третье место среди городов-миллионников России по уровню средней зарплаты, считают аналитики "Avito Работа". По их данным, в уральской столице среднестатистический работник получает 38,4 тысячи рублей. Больше зарабатывают в Москве (56,7 тысячи) и Санкт-Петербурге (47,2 тысячи).

В других городах Среднего Урала доходы ниже: жители Первоуральска получают 27,4 тысячи, Нижнего Тагила – 26,3 тысячи, Каменска-Уральского – 22,9 тысячи рублей.

Больше всех в Екатеринбурге зарабатывают представители IT-сферы, интернета и телекоммуникаций (53,9 тысячи рублей) и строители (46,9 тысячи рублей).

В области лидирует строительная сфера (43,4 тысячи рублей), а на втором месте оказались сотрудники сферы транспорта и логистики (43,2 тысячи рублей), передает "Уралинформбюро".

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