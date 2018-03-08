В обход улиц Екатеринбурга.

В предстоящие выходные движение поездов екатеринбургского метрополитена от Площади 1905 года до Ботаники будет закрыто для сооружения в подземке специального саркофага. Конструкция отделит строительную зону на станции Геологическая от остановочной платформы. Об этом сообщил председатель комитета горадминистрации по строительству Николай Сметанин.

По его словам, дата остановки движения была выбрана неслучайно: горожане из-за празднования 8 марта будут отдыхать 4 дня, поэтому закрытие движения на половине ветки с грядущей полуночи до 05.00 12 марта будет не столь ощутимо.

"Существует вероятность попадания строительных материалов на пути метрополитена при сооружении данного саркофага. Поэтому ради безопасности горожан движение будет закрыто - мы должны исключить любое повреждение подвижного состава", - отметил Сметанин.

В отделенной зоне строители займутся обустройством второго выхода из станции метро Геологическая в "Гринвич", который планируют открыть к Дню города. Он, в отличие от первого, будет вести в торгово-развлекательный центр непосредственно с платформы прибытия составов. Стоимость работ оценивается в 100 миллионов рублей.

Ранее источники "Уралинформбюро" предположили, что "под шумок" заявленной реконструкции Геологической может быть снесена и недостроенная телебашня. По их мнению, грядущие выходные - самое удачное время для демонтажа объекта: президент Владимир Путин, гостивший на Среднем Урале 6 марта, уже уехал, а длительные праздники - достаточный срок для ликвидации значительной части последствий сноса.

Кроме того, та же Геологическая находится как раз рядом с телебашней. В случае проведения взрывных работ ее закрытие было бы вполне логичным с точки зрения безопасности горожан.

Однако Николай Сметанин опроверг данную информацию. "Движение поездов будет закрыто не из-за демонтажа башни", - заявил он.

Стоит отметить, что некоторое время назад представители УГМК-холдинга, организатора демонтажа телебашни, сообщили, что "точный срок сноса этого объекта до сих пор не определен, известно лишь, что это событие состоится не ранее второй половины марта".

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