Ради покупателей.

Российское правительство прорабатывает вопрос об ужесточении регулирования рынка пива. По данным "Известий", рассматривается вариант введения маркировки пива, его производных, медовухи и сидра.

О создании в России системы отслеживания пивных напитков шла речь на совещании под руководством вице-премьера Александра Хлопонина, состоявшегося еще в середине февраля. Разработать соответствующие предложения к 26 апреля было поручено Минфину РФ и заинтересованным ведомствам.

Предполагается, что введение маркировки решит проблему с отчетностью производителей и продавцов пива. Потребители же получат гарантию того, что в магазинах будут продаваться только легальные напитки, передает "Уралинформбюро".

В России с 2006 года работает Единая государственная информационная система (ЕГАИС), которая призвана регулировать оборот алкоголя (за исключением пива и пивных напитков). С помощью специальных федеральных и акцизных марок в рознице отслеживается буквально каждая бутылка спиртного.