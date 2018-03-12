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Уральские риелторы отказались от "эксклюзивных" пунктовСегодня в 09:19

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До решения федерального Арбитража.

Уральская палата недвижимости приостановила действие пунктов Правил осуществления риелторской деятельности, касающихся так называемых эксклюзивных договоров. Об этом "Уралинформбюро" сообщили юристы УПН.

Как рассказали представители Палаты, это сделано с целью исполнить предписание свердловского УФАС, усмотревшего в прошлом году в системе эксклюзивных договоров (когда реализацией одной квартиры занимается один риелтор) нарушение закона о конкуренции.

При этом собеседники агентства заверили, что полностью от практики эксклюзивных договоров УПН отказываться не собирается. "Действие этих пунктов приостановлено до решения высших судебных органов, — пояснили они. — Мы собираемся направить кассационную желобу в федеральный Арбитраж и будем добиваться отмены решения свердловского УФАС".

Конфликт между свердловским УФАС и УПН длится с весны 2017 года. За это время Уральская палата недвижимости несколько раз пыталась обжаловать предписание антимонопольщиков, в том числе в ФАС России. По мнению президента Палаты Ирины Зыряновой, практика эксклюзивных договоров абсолютно законна и прозрачна, более того, ее используют во всем мире, а в структуре УПН - с 90-х годов прошлого века.

Президиум ФАС летом 2017 года отменил решение территориального органа, вынесенное в отношении десяти агентств недвижимости. После этого руководство УПН обратилось в областной Арбитраж с иском, требующим отменить в судебном порядке два штрафа, назначенных риелторам за неисполнение предписания антимонопольной службы, а также штрафные санкции в размере 3 миллионов рублей по обвинению в "картельном сговоре". Однако служители Фемиды после долгих разбирательств встали на сторону антимонопольной службы.

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