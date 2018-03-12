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Почтовые беспилотники начали тестировать в ЯпонииСегодня в 09:31

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В центре Токио.

Почта Японии приступила к испытаниям беспилотных автомобилей, которые займутся доставкой посылок, писем и прочей корреспонденции. До 16 марта специально переделанный микроавтобус Toytoa Estima будет отрабатывать самостоятельное движение по маршруту в 2 километра в центре Токио, передает "Уралинформбюро".

Во время "учений" в беспилотном авто будет находиться водитель: он сможет взять на себя управление, если потребуется. Доставлять реальную корреспонденцию во время тестов не будут, ее заменят имитацией, которую будут доставать и помещать в почтовую машину. Представитель Почты Японии отметил, что этот процесс пока не будет автоматизироваться, сообщает ТАСС.

Главная задача нынешних испытаний состоит в том, что беспилотный автомобиль должен подтвердить способность безопасно передвигаться по напряженным дорогам большого города. Внедрение подобных машин связано с нарастающей нехваткой рабочих сил в Японии.

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