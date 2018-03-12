Для повышения эффективности.

В АО "Екатеринбурггаз" официально объявлен Год клиентоориентированности. Руководители компании прошли специальный обучающий курс, по итогам которого защитили планы развития своих структурных подразделений в части совершенствования работы с потребителями и повышения эффективности внутреннего взаимодействия. Свои проекты начальники подразделений и отделов "Екатеринбурггаза" представили топ-менеджменту холдинга "ГАЗЭКС", в состав которого входит АО "Екатеринбурггаз", во главе с генеральным директором Валерием Боровиковым.

Гендиректор холдинга отметил своевременность предложений и необходимость упрощения бизнес-процессов компании для совершенствования качества и скорости обслуживания клиентов.

"В рамках трехлетней стратегии развития топ-менеджмент "Екатеринбурггаза" выработает и органично введет в жизнедеятельность компании принципиально новые стандарты работы с потребителями, как в части комплексного сопровождения юридических лиц, так и высококачественного сервиса для населения", - отметил В.Боровиков.

Бизнес-тренер "Е-Консалт", заместитель директора "Единого расчетного центра" Елена Береснева пояснила, что у "Екатеринбурггаза", как крупнейшей компании уральского мегаполиса, множество направлений взаимодействия с потребителями. Результатом первого этапа обучения представителей газовой компании стала разработка мини-программы по каждому подразделению.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, в программу регулярного обучения персонала АО "Екатеринбурггаз" на протяжении последних трех лет входят тренинги общения с клиентами. Уже в апреле стартуют курсы повышения квалификации для менеджеров по работе с клиентами. Сотрудники "Екатеринбурггаза" начнут осваивать новую обучающую программу по формированию навыков регуляции эмоционального напряжения, работе с трудными клиентами и урегулированию конфликтных ситуаций.