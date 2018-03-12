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В Екатеринбурге под землей будут искать следы радиацииСегодня в 12:13

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За бюджетные деньги.

В Екатеринбурге собираются демонтировать обветшавший подземный переход, расположенный на перекрестке Фронтовых Бригад и Старых Большевиков. Стоимость создания проекта работ составит до 2,7 миллиона рублей, сообщается в документации на портале госзакупок.

В роли заказчика мероприятий выступило МУП "Городское благоустройство". Потенциальному подрядчику предстоит до 28 сентября 2018 года произвести на объекте инженерно-геодезические изыскания, в том числе в отношении свойств грунтов и химического состава подземных вод. Для этого на территории пробурят две скважины глубиной 10 метров. Кроме того, запланировано лабораторное исследование радиационной загрязненности грунта на участке, сообщает "Уралинформбюро".

Подземный переход на углу Фронтовых Бригад и Старых Большевиков был закрыт для пешеходов и отключен от электроснабжения летом 2017 года. Какая организация возьмет на себя разработку проекта его демонтажа, выяснится 19 марта.

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