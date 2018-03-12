Покорив жюри стоимостью и инновационностью.

Совместная разработка сервисной компании и АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" по анализу неопределенностей пластов получила бронзу в конкурсе инновационных проектов.

Проект, выполненный для Роспана подрядной организацией, обошел 500 работ, поданных на ежегодный конкурс среди подразделений "Шлюмберже". К участию в последнем принимают проекты со всего мира, имеющие высокую значимость для производственных процессов – бурения, тестирования скважин, информационных технологий. Начальный отбор проводился на уровне офиса "Шлюмберже" в Москве, затем проекты подавались на комиссию в Лондоне, где оценивались по 15 критериям, таким как инновации, эффективность, значимость.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, работа посвящена анализу геологических неопределенностей, оценке возможных профилей добычи и рисков на прогноз. Эксперты отмечают, что проект повышает эффективность применения современных расчетных технологий и методов управления рисками. В общей сложности активное участие в нем принимали 38 человек, включая сотрудников ПАО "НК "Роснефть", "Шлюмберже", Schlumberger Moscow Research и Abingdon Technology Center.

"Проект по прогнозу добычи с помощью анализа неопределенностей был выполнен для основных пластов Роспана в 2014-2016 годах, – рассказал главный специалист отдела гидродинамического моделирования управления разработки месторождений АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Сергей Редикульцев. – В рамках работы специалисты оценили неопределенность профилей добычи газа и конденсата на прогноз, что позволило увидеть оптимистичный и пессимистичный прогнозы добычи, оценить возможные риски, вызванные геологическими неопределенностями".

Важным критерием успеха в конкурсе является небольшой бюджет проекта. В проекте для Роспана он в сотню раз меньше по сравнению, к примеру, с проектами по бурению стоимостью несколько сотен миллионов долларов. В работе над проектом использовались современные технологии – массовые вычисления на расчетном кластере, анализ многовариантных расчетов, продвинутые методы матстатистики, кластерный анализ. В результате специалисты получили ряд моделей, воспроизводящих исторические данные, усовершенствовали существующую технологию анализа неопределенностей, разработали инструмент для проведения расчетов. С помощью проекта выполнены оптимизация и выбор наиболее устойчивого сценария разработки, что позволит снизить риски неэффективного бурения.

В настоящее время инструмент и новая технология используются в научно-исследовательских работах ТННЦ для Роспана. По мнению экспертов, инновационный проект является важной составляющей дальнейшего развития предприятия.