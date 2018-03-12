Между селом и деревней.

В Невьянске суд обязал власти привести в порядок дорогу, соединяющую село Конево с деревней Гашени.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облпрокуратуры, участок находится в плачевном состоянии: полотно местами просело, на всем пути имеются каменистые выступы. Кроме того, на нем отсутствуют необходимые дорожные знаки.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Невьянского ГО отремонтировать опасное полотно. Служители Фемиды встали на сторону надзорного ведомства. Чиновники, не согласившись с решением, подали апелляцию в облсуд, но тот оставил ее без удовлетворения.