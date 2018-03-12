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Главную улицу Екатеринбурга ожидает апгрейд за 36 миллионов рублейСегодня в 13:17

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Летом 2018 года.

Мэрия Екатеринбурга готовит проспект Ленина к очередному ремонту. Судя по техзаданию, размещенному на портале госзакупок, на сей раз обновлению подвергнется участок от 8 Марта до Карла Либкнехта, сообщает "Уралинформбюро".

До 30 октября 2018 года на отрезке главной улицы мегаполиса планируется снять старое и установить новое асфальтобетонное покрытие, заменить бордюрный камень (с бетонного на гранитный) и канализационные люки, а также отремонтировать трамвайную остановку у Театра музкомедии с восстановлением асфальта и плиточного покрытия в межрельсовом пространстве.

Кроме того, будет обновлена дорожная разметка на пешеходном переходе и плитка на тротуарах. Стартовая стоимость работ составляет 36,5 миллиона рублей.

Проспект Ленина — не единственная улица уральской столицы, которую этим летом и осенью ожидает ремонт. В список магистралей, предназначенных к апгрейду, включены автодороги по улицам: Пальмиро Тольятти, Викулова, Черепанова, Предельная, 8 Марта, Амундсена, Сакко и Ванцетти, Пехотинцев, Техническая и Объездная (от Светлореченской до Чусовского тракта).

Подрядчика для ремонта перечисленных магистралей определят в ходе аукционов 15 марта. В общей сложности муниципалитет собирается выделить на работы 362,4 миллиона рублей. Ремонты, вероятно, начнутся не раньше второй половины июля - после окончания чемпионата мира по футболу, 4 матча которого предстоит принимать Екатеринбургу.

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