×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Нижнетагильская свиноферма заплатит 2 миллиона за разлив фекалийСегодня в 13:41

  • Текст

И разгребет последствия.

Агрокомплекс "Горноуральский" заплатит государству более двух миллионов рублей компенсации за слив свиных фекалий на землю. Такое решение вынес суд по материалам проверки Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства, ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" загрязняло почву отходами жизнедеятельности животных из-за переполнения резервуаров, в которых фекалии должны отстаиваться и обеззараживаться.

Предприятие обязали выплатить 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации химического заражения участков и еще 146 тысяч – за "самовольное перекрытие плодородного слоя почвы".

Кроме того, агрокомплекс должен будет отремонтировать и модернизировать отстойники, чтобы не допустить разлива фекалий в будущем, и разработать программу мониторинга состояния окружающей среды. После этого предприятие займется проектом рекультивации загрязненных участков.

Стоит отметить, что теперь "Горноуральский" будет регулярно сдавать образцы свиных отходов на бактериологический контроль: их проверят на возможность использования в качестве удобрений.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×