И разгребет последствия.

Агрокомплекс "Горноуральский" заплатит государству более двух миллионов рублей компенсации за слив свиных фекалий на землю. Такое решение вынес суд по материалам проверки Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства, ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" загрязняло почву отходами жизнедеятельности животных из-за переполнения резервуаров, в которых фекалии должны отстаиваться и обеззараживаться.

Предприятие обязали выплатить 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации химического заражения участков и еще 146 тысяч – за "самовольное перекрытие плодородного слоя почвы".

Кроме того, агрокомплекс должен будет отремонтировать и модернизировать отстойники, чтобы не допустить разлива фекалий в будущем, и разработать программу мониторинга состояния окружающей среды. После этого предприятие займется проектом рекультивации загрязненных участков.

Стоит отметить, что теперь "Горноуральский" будет регулярно сдавать образцы свиных отходов на бактериологический контроль: их проверят на возможность использования в качестве удобрений.