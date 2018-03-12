Опротестовав решение УФАС.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области собирается оспорить в Арбитражном суде решение свердловского УФАС, объявившего недействительными итоги конкурсов по выбору региональных "мусорных" операторов. Об этом 12 марта сообщил глава областного Минэнерго Николай Смирнов.

По словам министра, организация, направившая жалобу в антимонопольную службу на несоответствие конкурсной документации закону об отходах производства и потребления, даже не подала заявку на участие в тендере. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в роли жалобщика выступило ООО "Рифей".

Главная претензия "Рифея" к организаторам в том, что, по их условиям, инвестор якобы должен был за свой счет построить объект по переработке мусора, пояснил Николай Смирнов.

"Я не имею права комментировать решение ФАС. Чтобы снять все вопросы, мы решили обратиться в Арбитражный суд, который и поставит точку в споре", — заявил министр. Рассмотрение иска назначено на 29 марта 2018 года.

Стоит напомнить, что столь жесткое решение УФАС касается двух потенциальных операторов - ООО "Тагилспецтранс" и ООО "ТБО "Экосервис". Победа третьего участника (ЕМУП "Спецавтобаза" - прим. ред.) антимонопольным органом оспорена не была, так как на момент рассмотрения жалобы соглашение с этой организацией уже было заключено.

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