Из свердловского бюджета.

Свердловские власти вложат без малого миллиард рублей в развитие инфраструктуры малых городов региона. Об этом 12 марта заявил глава областного Минэнерго и ЖКХ Николай Смирнов, сообщает "Уралинформбюро".

По словам министра, на прошлой неделе региональное правительство утвердило смету на реализацию комплексной программы модернизации ЖКХ. Порядка 90% средств (почти 900 миллионов рублей) уйдет в "карман" малых городов Свердловской области.

Деньги пойдут на развитие газовых сетей, реконструкцию инженерной инфраструктуры и повышение эффективности работы коммунальной сферы, подчеркнул Смирнов. Особый акцент будет сделан на строительстве очистных сооружений для систем водоподготовки и очистки сточных вод.

В ряде городов не исключена возможность подключения водопроводных сетей к подземным источникам. "Если мы увидим, что какие-то районы целесообразно запитать от них, водоканал подключится к этим скважинам", — сообщил министр, оговорившись, что такая модель возможна далеко не везде.