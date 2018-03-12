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Оборудование "Карабашмеди" привели в порядок за 9 часовСегодня в 15:48

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Ради стабильной работы.

В ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") прошел планово-предупредительный ремонт оборудования химико-металлургического комплекса. С момента остановки основной технологии до начала разогрева печи прошло всего 9 часов. Этого удалось добиться благодаря профессионализму персонала.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, в металлургическом цехе отремонтирован основной бункер газоохладителя, проведена ревизия конвейеров медеплавильного комплекса Ausmel и оборудования конвейера розлива меди. В основном заводском цехе приведены в порядок газоходные тракты конвертерного участка.

В сернокислотном цехе прошла ревизия насосного парка и был очищен газоходный тракт. Также энергетики заменили подшипники первого блока первой ступени кислородной станции.

Стоит отметить, что планово-предупредительный ремонт обеспечит стабильную работу химико-металлургического комплекса "Карабашмеди".

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