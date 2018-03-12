Еще на полгода.

Европейский союз еще на полгода продлил действие санкций, заморозивших активы компаний и физлиц, которым вменяется причастность к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза, передает "Уралинформбюро".

До 15 сентября 2018 года под действием санкций останутся 150 граждан России и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также 38 компаний, ведущих деятельность в ДНР, ЛНР и в Крыму, который власти ЕС относят к Украине.

Оценивая текущую международную ситуацию, ЕС не видит оснований для изменения режима действующих превентивных мер. Официальные документы о продлении заморозки активов будут опубликованы в Журнале Европейского союза 13 марта.

Впервые санкции были введены в 2015 году. С тех пор срок их действия продлевался, а список подпадавших под них лиц и компаний только расширялся.