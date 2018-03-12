×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Евросоюз продлил антироссийские санкцииСегодня в 16:04

  • Текст

Еще на полгода.

Европейский союз еще на полгода продлил действие санкций, заморозивших активы компаний и физлиц, которым вменяется причастность к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза, передает "Уралинформбюро".

До 15 сентября 2018 года под действием санкций останутся 150 граждан России и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также 38 компаний, ведущих деятельность в ДНР, ЛНР и в Крыму, который власти ЕС относят к Украине.

Оценивая текущую международную ситуацию, ЕС не видит оснований для изменения режима действующих превентивных мер. Официальные документы о продлении заморозки активов будут опубликованы в Журнале Европейского союза 13 марта.

Впервые санкции были введены в 2015 году. С тех пор срок их действия продлевался, а список подпадавших под них лиц и компаний только расширялся.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Не единой Европой сыт человек»

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×