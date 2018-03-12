По переработке ТБО.

На Среднем Урале в ближайшие годы планируется построить 5 современных заводов по переработке ТБО. Такой прогноз 12 марта озвучил глава областного Минэнерго и ЖКХ Николай Смирнов, сообщает "Уралинформбюро".

По словам министра, заводы разместятся на отдаленных территориях трех муниципалитетов: Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Краснотурьинска. Сырья для работы этих предприятий в регионе хватает. "Порядка 10% накопленных за последние три года ТКО может быть пущено на переработку. Это около 3,5 миллиона тонн", - пояснил Смирнов. В частности, уже заключена договоренность с Сухоложским цементным заводом, который планирует использовать "мусорное сырье" в производстве цемента.

Глава ведомства особо подчеркнул, что строить специализированные мусоросжигающие объекты областные власти не планируют. При этом ранее сообщалось, что подобный завод может появиться в Белоярском районе, однако в итоге заявка на реализацию проекта была отклонена.

По словам главы регионального Минэнерго и ЖКХ, сейчас ведутся переговоры с четырьмя крупными инвесторами, которые готовы строить в Свердловской области мусороперерабатывающие центры. Цена вопроса — порядка 5 миллиардов рублей. Смирнов не исключил, что соответствующие соглашения будут подписаны уже в середине 2018 года.

Министр дал понять, что ни одно предприятие такого профиля не будет построено без учета мнения местных жителей. "Будут реализованы самые экологически чистые проекты", — заверил руководитель министерства.

Следует отметить, что в Екатеринбурге для размещения предприятий по переработке отходов могут быть задействованы площадки существующих полигонов — за исключением Широкореченского. Его планируется отдать некому иностранному инвестору под рекультивацию.