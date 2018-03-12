Перед 8 Марта.

На ВСМПО трудятся более 6 000 женщин, 432 из них занимают руководящие должности. Как сообщили "Уралинформбюро" на предприятии, больше всего начальников в юбках работает в цехах №№12 и 7. В Управлении технического контроля насчитали 57 руководителей-представительниц прекрасного пола.

Самый женский коллектив оказался в центральной испытательной лаборатории управления системой охраны окружающей и производственной среды (цех №39) - 96%. Чуть меньше красавиц работает в цехах №№23 и 7 - 95% и 92% соответственно.

Почти поровну мужчин и женщин трудятся в цехах №№8, 29, 33 и 41. А в пятидесятом на одну даму приходится аж 14 представителей сильного пола.

Стоит отметить, что всего на ВСМПО трудятся 13 687 человек.