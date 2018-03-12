×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На ВСМПО насчитали более 430 руководителей в юбкахСегодня в 16:16

  • Текст

Перед 8 Марта.

На ВСМПО трудятся более 6 000 женщин, 432 из них занимают руководящие должности. Как сообщили "Уралинформбюро" на предприятии, больше всего начальников в юбках работает в цехах №№12 и 7. В Управлении технического контроля насчитали 57 руководителей-представительниц прекрасного пола.

Самый женский коллектив оказался в центральной испытательной лаборатории управления системой охраны окружающей и производственной среды (цех №39) - 96%. Чуть меньше красавиц работает в цехах №№23 и 7 - 95% и 92% соответственно.

Почти поровну мужчин и женщин трудятся в цехах №№8, 29, 33 и 41. А в пятидесятом на одну даму приходится аж 14 представителей сильного пола.

Стоит отметить, что всего на ВСМПО трудятся 13 687 человек.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×