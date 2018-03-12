Отжига титановых плит.

На ВСМПО идет сертификация бескриповой технологии отжига титановых плит. Она позволила отказаться от крип-отжига, занимавшего длительное время.

Как сообщили "Уралинформбюро" на предприятии, в ходе крип-отжига стопы титановых плит загружаются в вакуумную печь, засыпаются вертикулитом и закрываются сверху пленкой, из-под которой откачивается воздух для создания вакуума. Такая процедура отжига и выравнивания поверхности длится от 5 до 7 суток. Однако главный ее недостаток в том, что нагрев происходит лишь снизу - по типу сковородки.

После длительной работы службы главного прокатчика в цехе №16 были установлены новые линии отжига и правки плит. Первая – для изделий толщиной 60-100 миллиметров – еще в 2013 году, а вторая – для плит толщиной 30-60 миллиметров – в августе 2017 года. И теперь весь цикл отжига и правки занимает всего лишь сутки.

После исследования пробных плит заказчики, в числе которых Airbus, Boeing, Safran и другие, остались довольны результатом.

"Еще в прошлом году в цехе установили гидронажимное устройство для чистовой клети стана-2000 горячей прокатки. Мы его долго ждали, потому что стан на данный момент загружен менее чем на 10%, так как объемы по рулонному производству – невысокие. А другой тип продукции мы не могли туда перевести из-за конструктивных особенностей оборудования", - отметила главный прокатчик ВСМПО Елизавета Плаксина.

Стоит отметить, что в 2017 году концерн Airbus признал корпорацию "ВСМПО-Ависма" лучшим поставщиком.