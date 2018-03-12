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На Белоярской АЭС выключили третий энергоблокСегодня в 18:21

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Временно.

11 марта на Белоярской АЭС на плановый ремонт был остановлен энергоблок №3 с реактором БН-600. В ходе грядущих работ будет произведена перегрузка топлива, выполнено техническое обслуживание и ремонт оборудования.

В тот же день возобновил свою работу четвертый энергоблок атомной станции на быстрых нейтронах БН-800. Объект с декабря 2017 года также находился на плановом ремонте.

"Набор мощности происходит в соответствии с графиком. По состоянию на 12.25 по Москве (12 марта - прим.ред.) его мощность составляет 664 МВт", - сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей БАЭС. На номинальный уровень мощности специалисты планируют вывести реактор 13 марта.

Стоит отметить, что в марте 2018 года атомщики надеются утвердить техническое задание на разработку энергоблока №5 с быстрым реактором мощностью 1200 МВт.

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