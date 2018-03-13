Екатеринбургские бизнесмены накопили многомиллионные долги перед энергетикамиСегодня в 11:16
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За горячую воду и тепло.
В Екатеринбурге продолжают расти долги предпринимателей за коммунальные услуги. Собственники нежилых помещений на первых этажах задолжали свыше 147 миллионов рублей за тепло и горячую воду, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".
По данным компании, из 6,9 тысячи бизнесменов только 5 тысяч заключили договоры ресурсоснабжения. Остальные потребляют энергоресурсы без договора и не платят за них.
Энергетики напоминают, что с 1 января 2017 года собственники нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, должны заключать прямые договоры на поставку электрической и тепловой энергии, водоснабжения, газа и водоотведения. В противном случае подача ресурсов может быть приостановлена.
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