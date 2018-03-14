Инновации по Программе развития газовых проектов могут сэкономить Роспану миллиард13 марта в 17:25
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Таков ожидаемый экономический эффект.
За прошедший год сотрудники внесли 108 новых предложений, призванных повысить эффективность работы предприятия. Экономический эффект от внедренных в 2017 году рационализаторских идей в АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" в 20-летней перспективе составит 1,199 миллиарда рублей.
Так, Никита Коняшкин и Евгений Мартынов создали проект по отработке скважин после ГРП с очисткой и подготовкой газового конденсата, что, по замыслу авторов, позволит увеличить его реализацию и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. К 2022 году эффект от внедрения новации может составить 875,4 миллиона рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, новаторской деятельности газовиков способствует Система непрерывных улучшений, действующая на предприятии с 2016 года.
Каждое рацпредложение изучается и оценивается экспертами. Анализируются предложенная технология и заявленный экономический эффект, изучается план внедрения. Самые жизнеспособные инициативы претворяются в жизнь, а их авторы поощряются премиями и почетными званиями.
По итогам года экспертный совет СНУ определяет лучших новаторов в нескольких номинациях. В 2017 году титул "Активный новатор" достался Эльдару Ахадову, второе место отдали Сергею Старкову, третье – Ивану Трубицину.
Звания "Эффективный новатор" за проект по оптимизации процесса проведения вторичного вскрытия продуктивных пластов был удостоен Михаил Мурашкин. Серебро заслужил совместный проект Игоря Хайрова и Михаила Мурашкина по оптимизации процесса двухстадийного ГРП. Бронзу присудили Марселю Галимову за реализацию инициативы по доукомплектованию геофизическим прибором партии ГИС.
Лучшими проектными менеджерами по оценке Системы непрерывных улучшений стали Алексей Троянов, Светлана Тыныныка и Андрей Калашник.
Рейтинг самых инициативных служб возглавили управление маркшейдерии и землеустройства, служба заместителя генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю, служба заместителя генерального директора - главного геолога и служба заместителя генерального директора по развитию производства.
Авторы четырех реализованных проектов с доказанным экономическим эффектом более 2 миллионов рублей получили премии по 100 тысяч рублей. Денежные вознаграждения были выплачены и тем, чьи предложения не имели прямого экономического эффекта.
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию производства и куратор Системы непрерывных улучшений в Обществе Владимир Титков призывает роспановцев активно участвовать в рационализаторской работе в 2018 году.
"Стать новатором в Роспане несложно. Нужно только подать предложение через портал инициатив или информационные стенды, расположенные на промыслах", - добавил он.
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