Более 800 работников ММК обратились за юридической помощьюСегодня в 10:58
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В профсоюз.
В 2017 году в юридическую службу профсоюзной организации Группы ПАО "ММК" обратились боле 800 сотрудников холдинга. Это на треть больше, чем годом ранее, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.
Такой рост специалисты связывают с внедрением комплексной программы по предоставлению каждому члену профсоюза доступной и квалифицированной юридической помощи. Было запущено несколько проектов. Например, в рамках "Профсоюзной школы правовых знаний" проходят еженедельные встречи с работниками на промплощадке. На них обсуждают нововведения трудового законодательства и разбирают практические ситуации, которые могут возникнуть на производстве. За год с небольшим прошло 74 встречи, их участниками стали больше 3 000 человек.
Запущено и мобильное приложение "Мой профсоюз". За 4 месяца его работы более 200 пользователей задали интересующие их вопросы и получили ответы специалистов. Все темы напрямую связаны с трудовыми нормами: предоставление отпуска, работа в выходные дни, прохождение медосмотров, правомерность дисциплинарных взысканий, обжалование распоряжений, порядок предоставления льгот и компенсаций и многое другое.
Остаются востребованными и другие сервисы. Так, круглосуточно можно задать вопрос в разделах "Правовая поддержка" и "Интернет-приемная председателя ППО" на сайте профорганизации.
Профсоюзные юристы постоянно задействованы в экспертиза проектов локальных нормативных актов. За год на соответствие трудовому законодательству было проверено 567 таких документов. В комиссии по трудовым спорам поступило восемь заявлений работников, в шести случаях распоряжения работодателя были признанными необоснованными и отменены решением комиссии.
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