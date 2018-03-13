Если парламентарии не передумают.

Правила приватизации муниципальной недвижимости, находящейся в аренде у предпринимателей, могут быть смягчены на федеральном уровне. Такой прогноз 13 марта на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы озвучил замначальника ДУМИ Екатеринбурга Владимир Захаров, передает "Уралинформбюро".

В настоящее время, согласно федеральному законодательству, арендуемый объект может быть приватизирован, если арендатор пользуется данным помещением не менее 2 лет по состоянию на 1 июля 2015 года. Проще говоря, в 2018 году помещение могут продать арендатору, только если он прочно "сидит" на арендуемых площадях с 2013 года.

По словам Захарова, сегодня в недрах Госдумы РФ готовится законопроект, который предлагает продлить этот срок до 1 июля 2016 года. Если такой закон будет принят, право на приватизацию арендуемого имущества в 2018 году получит гораздо большее количество бизнесменов.

"Но мы пока не можем утверждать что закон будет принят именно в такой редакции", - заметил чиновник. Он напомнил, что ранее федеральный парламент уже отклонил проекты, предлагавшие "револьверный" порядок приватизации - при котором арендатор получал бы право выкупа муниципального помещения по истечении 2 лет с момента заключения договора аренды .

Стоит отметить, что в 2017 году мэрия Екатеринбурга заключила с предпринимателями 33 договора по купле-продаже муниципальной недвижимости. Бюджет уральской столицы пополнился на 874,8 миллиона рублей, сообщил депутатам замглавы ДУМИ.