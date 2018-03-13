×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российскому бизнесу ослабят арендную "узду"Сегодня в 12:25

  • Текст

Если парламентарии не передумают.

Правила приватизации муниципальной недвижимости, находящейся в аренде у предпринимателей, могут быть смягчены на федеральном уровне. Такой прогноз 13 марта на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы озвучил замначальника ДУМИ Екатеринбурга Владимир Захаров, передает "Уралинформбюро".

В настоящее время, согласно федеральному законодательству, арендуемый объект может быть приватизирован, если арендатор пользуется данным помещением не менее 2 лет по состоянию на 1 июля 2015 года. Проще говоря, в 2018 году помещение могут продать арендатору, только если он прочно "сидит" на арендуемых площадях с 2013 года.

По словам Захарова, сегодня в недрах Госдумы РФ готовится законопроект, который предлагает продлить этот срок до 1 июля 2016 года. Если такой закон будет принят, право на приватизацию арендуемого имущества в 2018 году получит гораздо большее количество бизнесменов.

"Но мы пока не можем утверждать что закон будет принят именно в такой редакции", - заметил чиновник. Он напомнил, что ранее федеральный парламент уже отклонил проекты, предлагавшие "револьверный" порядок приватизации - при котором арендатор получал бы право выкупа муниципального помещения по истечении 2 лет с момента заключения договора аренды .

Стоит отметить, что в 2017 году мэрия Екатеринбурга заключила с предпринимателями 33 договора по купле-продаже муниципальной недвижимости. Бюджет уральской столицы пополнился на 874,8 миллиона рублей, сообщил депутатам замглавы ДУМИ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×