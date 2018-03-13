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Китай допустили до российского уранаСегодня в 12:36

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Ради разработки месторождения.

"Росатом" и Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) заключили соглашение о совместной добыче урана. В его рамках будет расконсервирован рудник №6 в Краснокаменске (Забайкальский край), который входит в Приаргунское производственное горно-химическое объединение, передает "Уралинформбюро".

По словам главы ИФРР Рустама Темиргалиева, в течение полугода будет создано совестное предприятие или управляющая компания. Инвестиции фонда в его капитал составят порядка 2,5 миллиарда рублей (49%). Финансирование будет обеспечивать Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC).

Общая стоимость проекта по "реанимации" рудника №6 составляет 18,5 миллиарда рублей. Первая очередь должна быть пущена в эксплуатацию в 2023 году.

Кроме того, CNNC намерена в ближайшее время заключить контракт о закупке сырья для производства уранового топлива для атомных электростанций.

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