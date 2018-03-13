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Закон о персональных данных мешает чиновникам ЕкатеринбургаСегодня в 14:03

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Сдавать помещения в льготную аренду.

Оформить преференции для екатеринбургского малого и среднего бизнеса при аренде муниципальных помещений не дают положения закона о защите персональных данных. Такой вывод можно сделать на основании доклада чиновников ДУМИ, прозвучавшего 13 марта на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы, сообщает "Уралинформбюро".

Как пояснила замначальника ДУМИ Наталья Гренадерова, сегодня предоставление таких преференций регламентирует 135-ФЗ "О защите конкуренции". Документ, в частности, определяет, в каком случае муниципальное помещение может быть сдано в аренду без торгов либо за льготную арендную плату. Кроме того, в Екатеринбурге утверждена муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Она разрешает чиновникам в ряде случаев предоставлять преференции по аренде без предварительного обращения в антимонопольные органы.

При этом у кандидата на "льготную аренду" не должно быть задолженностей по налогам. Информацию об этом муниципалитет запрашивает в ФНС. Однако налоговики имеют право сообщить лишь о факте наличия либо отсутствия задолженности. Назвать точную сумму им мешает закон о персональных данных, сетуют представители ДУМИ.

По словам Гренадеровой, иногда "недоимка" незначительна или вообще составляет копейки, но из-за длинной бюрократической цепочки процесс ее погашения может растянуться надолго — что естественным образом тормозит заключение арендного договора.

Сейчас в Екатеринбурге действует свыше 1 000 договоров аренды между ДУМИ и предпринимателями. Сумма поступлений в горбюджет, вырученных с реализации этих соглашений, с 2009 года составила 462,4 миллиона рублей.

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