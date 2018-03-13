За пять лет.

К 2023 году объем инвестиций в основной капитал Свердловской области должен вырасти в 1,5 раза. Такую амбициозную задачу поставил на заседании коллегии регионального министерства инвестиций и развития первый вице-губернатор Алексей Орлов.

В текущем году особое внимание будет уделено развитию инвестпроектов в моногородах. "Считаю необходимым не только усилить работу по привлечению резидентов в индустриальный парк "Богословский" и ТОСЭР "Краснотурьинск", но и активнее работать с проектами других моногородов региона. Например, в Качканаре, Нижней Туре, да и других монопрофильных муниципалитетах уже есть интересные проекты, которые можно представить в Фонд развития моногородов", - отметил Орлов.

За 2017 год объем инвестиций организаций Среднего Урала увеличился на 4%, а вложения по полному кругу достигли 337,8 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

По данным регионального мининвеста, ежегодно в регионе в среднем на 2% растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. Планируется, что в 2018 году будет создано 1 500 новых субъектов МСП, где будут работать 6 000 человек.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова уточнила, что среди задач ведомства на 2018 год – разработка и внедрение инвестиционной стратегии региона, внедрение стандарта развития конкуренции, поддержка предпринимательства, развитие второй очереди "Титановой долины" и индустриальных парков. Также нужно подготовить объекты гостеприимства и туристической инфраструктуры к приему гостей чемпионата мира по футболу, ИННОПРОМу и Российско-Китайскому ЭКСПО. Не останется без внимания и туркластер на горе Белой.