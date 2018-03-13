Областной суд не помог.

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Невьянского горсуда артели старателей "Нейва". Золотодобытчиков ранее признали виновными в бесконтрольных сделках и оштрафовали на 200 000 рублей.

Дело об административном правонарушении в отношении старателей было возбуждено 2 ноября 2017 года. После прокурорской проверки деятельности артели выяснилось, что она не исполнила требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В частности, вопреки законам "Нейва", занимающаяся куплей-продажей драгоценных металлов, не разработала правила внутреннего контроля, не назначила ответственное за них лицо, а также не обучила сотрудников. Кроме того, на сайте Росфинмониторинга не был зарегистрирован личный кабинет, необходимый для внутреннего наблюдения за сделками.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, с 2014-го по 2016 год артель заключила договоры купли-продажи с ПАО "Банк "ФК Открытие", АКБ "АК Барс" и ОАО "Сбербанк России". Сумма сделок при этом превышала 600 000 рублей: подобные операции должен отслеживать Росфинмониторинг, но он не получил необходимых сведений.