Деньги придется вернуть в бюджет.

Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляцию Уральской футбольной академии (УрФА). Учреждение, подконтрольное минспорта Среднего Урала, оспаривало решение Орджоникидзевского райсуда, согласно которому компания должна вернуть в бюджет области 23,2 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Деньги были получены организацией на реконструкцию стадиона "Уралмаш" к ЧМ-2018, однако еще в 2016 году Счетная палата региона выяснила, что УрФА приняла у подрядчика работы, которые по факту не были выполнены. В частности, не была произведена утилизация отходов 4 класса опасности на 3,8 миллиона рублей, 15,3 миллиона организация переплатила за разборку бутовых фундаментов. Объем вывоза мусора был завышен на 29 802 тонны, затраты на это, соответственно, увеличились на 3,3 миллиона. Кроме того, 710 тысяч рублей были перечислены академии за ранее учтенные материалы.

За нецелевое использование бюджетных средств ГАУ СО "Уральская футбольная академия" и его директор Евгений Нохрин были привлечены к административной ответственности.

"Уральская футбольная академия" пыталась взыскать 23,2 миллиона рублей с подрядчика - ООО "Элинальфа". Но свердловский арбитраж иск учреждения к строителям отклонил, поскольку акты приемки работ были подписаны. "В отсутствии претензий по качеству выполненных работ и при условии согласования твердой цены за выполненные работы, истец не вправе требовать возврата оплаченной стоимости надлежащим образом выполненной работы в качестве неосновательного обогащения", - говорится в решении суда.

Стоит отметить, что стадион "Уралмаш" стал первой в России тренировочной площадкой, которая была приведена в порядок к мундиалю. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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