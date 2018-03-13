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"Транснефть – Сибирь" успешно испытала обновленный подводный переходСегодня в 16:08

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Магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин.

Сургутское управление магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" завершило гидравлические испытания обновленного участка магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры – Клин в Югре. Плановые работы по замене подводного перехода в месте пересечения МН с протокой Большое Сонторово были начаты в январе 2018 года.

Техническое перевооружение проводится в рамках программы развития акционерного общества. Общая протяженность заменяемого участка составляет 645 метров, а длина дюкера (подводной части нефтепровода) – 258 метров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Укладка трубопровода в русловой части протоки выполнена методом протаскивания дюкера по дну подводной траншеи. Впервые в истории "Транснефть – Сибири" дюкер протянули в обетонированной трубе. Это позволит защитить трубопровод от механических повреждений, а значит, повысит экологическую безопасность водоема при эксплуатации магистрали, и избавит от необходимости устанавливать пригрузы. Специалисты Общества провели сварку береговых участков трубопровода и балластировку. Теперь идет обратная засыпка траншеи.

Техническое перевооружение подводного перехода МН Холмогоры – Клин через протоку Большое Сонторово планируется завершить в октябре. В результате будут улучшены условия для безаварийной эксплуатации системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" и повысится ее экологической безопасности.

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