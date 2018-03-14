За минувший год.

В 2017 году товарооборот Свердловской области на внешнем рынке достиг 10,6 миллиарда долларов (+10%). На долю экспорта пришлось 6,9 миллиарда долларов, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики.

Торговые отношения связывают Средний Урал более чем со 130 странами, в пятерку главных партнеров входят США, Китай, Казахстан, Германия и Греция.

Поставки высокотехнологичных товаров на рынки стран СНГ и Евразийского экономического союза увеличились на 24%. Наибольший рост достигнут с Белоруссией (+50%), Молдавией (+43%) и Узбекистаном (+38%). В основном в них поставлются продукция металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также продовольственные товары и древесина.

Положительная динамика отмечена в торговле и с другими странами, в том числе партнерами выставки ИННОПРОМ. По данным российского экспортного центра, за минувший год поставки уральской продукции в Китай выросли почти в 2,5 раза, Германию – на 66%, Чехию – 64%, Иран – 65%, Японию – 37%. Доля несырьевого неэнергетического экспорта превысила 96%.

"Географию нашей международной активности я бы условно разделил на три направления: сотрудничество со странами ЕАЭС и СНГ, где у нас запланированы визиты представителей руководства региона в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Далее – выработка новых направлений кооперации со странами Азии, где приоритетом для нас являются Китай и Индия и поддержание контактов с европейскими партнерами, настроенными на прагматичный диалог. Здесь нашим надежным партнером является Чехия, запланирован ряд мероприятий с Германией и Финляндией, по-прежнему в повестке Италия", – поделился планами на будущее министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

По его словам, часть мероприятий пройдет на площадках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 и V Российско-Китайского ЭКСПО.