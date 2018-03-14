В рамках Open Innovations Startup Tour.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод – основное производственное предприятие ГК "Новый Поток" – посетила делегация Фонда "Сколково". Визит прошел в рамках программы Open Innovations Startup Tour. Ее цель - развитие перспективных стартап-команд с учетом технологий и практик, успешно применяемых на существующих крупных производственных площадках, таких как Антипинский НПЗ.

Гости во главе с вице-президентом и исполнительным директором кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олегом Дубновым посетили основные производственные объекты предприятия. Они увидели установки гидроочистки дизельного топлива, глубокой переработки мазута, производства высокооктановых бензинов и другие аппараты, где представлены современные решения нефтепереработки. Экскурсию провел главный инженер завода Сергей Мурзин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Антипинский НПЗ, как один из наиболее технологичных российских нефтеперабатывающих заводов, традиционно пользуется большим интересом со стороны отечественных и зарубежных профильных специалистов. В 2017 году предприятие посетили делегации частного китайского энергетического и финансового конгломерата CEFC China, Японии во главе с чрезвычайным и полномочным послом в России Тоёхиса Кодзуки, посольства Индии во главе с чрезвычайным полномочным послом республики в РФ Панкаджем Сараном, франко-российской торгово-промышленной палаты и другие почетные гости.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, New Stream Group включает компанию, владеющую месторождениями в Оренбуржье.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленной мощностью 9 миллионов тонн в год. Рекордная для России глубина переработки в 98% позволила заводу полностью отказаться от производства мазута. Предприятие подключено к магистральным нефте- и продуктопроводам. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.