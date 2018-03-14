Навсегда.

Volkswagen окончательно решил отказаться от выпуска легендарной модели Beetle. Об этом со ссылкой на руководителя направления технического развития немецкой марки Франка Уэлша сообщает Autocar.

В ноябре 2017 года в компании заявляли, что еще не приняли решение о дальнейшей судьбе "Жука". Не исключалась возможность появления новой версии возрожденного хэтчбека. Причем сделать его планировали полностью электрическим.

Уэлш признал значимость культовой модели для истории автомобилестроения, однако отметил, что невозможно "в пятый раз сделать совершенно новый Beetle". В какие сроки Volkswagen прекратит выпуск "Жука", представитель компании не уточнил, передает "Уралинформбюро".

Volkswagen Beetle является самым массовым автомобилем в истории. С 1938-го по 2003 год было произведено свыше 21,5 миллиона машин первого поколения. В 1998 году началось производство второго поколения, а в 2011-м модель пережила очередной рестайлинг.