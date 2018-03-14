"Социальные" расходы ММК достигли 2,24 миллиарда рублейСегодня в 11:55
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Увеличившись на 4%.
За 2017 год расходы Группы ПАО "ММК" на благотворительность и реализацию социальных программ и проектов составили порядка 2,24 миллиарда рублей. Относительно предыдущего года показатель вырос на 4%.
Затраты Магнитогорского металлургического комбината превысили 1,4 миллиарда рублей. Социальный пакет на одного работника обошелся предприятию в 42,7 тысячи рублей, что позволило ММК выйти на ведущих позициях в горно-металлургическом комплексе России.
Благотворительные и социальные программы Группы ПАО "ММК" охватывает все стороны жизни сотрудников и распространяются на пенсионеров и ветеранов, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.
Только на поддержку неработающих пожилых людей, инвалидов и других слабозащищенных категорий граждан было направлено почти 300 миллионов рублей, в том числе ММК - 204,9 миллиона.
Затраты на лечение работников и реализацию медицинских программ достигли почти 500 миллионов рублей. Из них порядка 450 миллионов ушло на оздоровление металлургов и членов их семей. В частности, на формирование принципов здорового образа жизни и приобщение работников к занятиям физкультурой было выделено 113 миллионов рублей.
На стимулирования рождаемости, поддержку материнства и многодетных семей предприятия Группы направили около 80 миллионов.
Организация культурно-массовой работы вместе с затратами на содержание дворцов культуры потребовала 87,8 миллиона рублей. Вдвое - почти до 30 миллионов - выросли расходы на организацию горячего питания работников. Затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение и другие добровольные социальные обязательства составили 126,3 миллиона рублей.
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" является социально ориентированным предприятием. Финансируя социальные программы, оно создает надежную основу для дальнейшего развития Магнитогорска и всего Урала.
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