Получив прибавку в 1,2 миллиарда.

Мэрия Екатеринбурга расширила список многоквартирных домов, фасады и крыши которых будут отремонтированы к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом говорится в постановлении горадминистрации от 12 марта.

Согласно документу, реестр дополнили два новых адреса: дом №26 на Крылова и дом №4 на Пирогова. Они расположены в непосредственной близости от стадиона "Екатеринбург Арена", на котором во второй половине июня пройдут матчи группового этапа мундиаля, сообщает "Уралинформбюро".

Кроме этих адресов, в ремонтном реестре значатся еще 11 домов, расположенных по улицам 8 Марта, Вайнера, Крауля, Крылова, Московской, Татищева и проспекту Ленина. Все эти здания находятся на пути клиентских групп FIFA.

Стоит отметить, что данным постановлением вносятся изменения и в смету финансирования муниципальной программы "Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017–2020 годы". В новой редакции объем финансирования составляет 3,5 миллиарда рублей - на 1,2 миллиарда больше суммы, называвшейся ранее. Судя по тексту, "прибавку" должно обеспечить увеличение поступлений из внебюджетных источников.