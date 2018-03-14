Минобрнауки потратит на создание яслей 49 миллиардовСегодня в 12:22
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Но этого мало.
Министерство образования и науки РФ планирует создать 729 новых яслей за 2018 и 2019 годы. На эти цели из госбюджета выделят 49 миллиардов рублей (по 24,5 миллиарда ежегодно), передает "Уралинформбюро".
Дефицит мест в детских учреждениях планируется полностью ликвидировать к 2021 году, чтобы исполнить поручение президента РФ Владимира Путина. В послании Федеральному собранию глава государства поставил цель создать за это время 270 тысяч мест для малышей до трех лет.
При этом, по словам гендиректора Института научно-общественной экспертизы Сергея Рыбальченко, организация одного места в детском саду стоит около 600 тысяч рублей. Значит, на 49 миллиардов получится организовать лишь 80 тысяч мест.
Эксперт отметил, что для выполнения президентского задания необходимо либо дополнительное финансирование из госбюджета, либо помощь регионов.
На 1 марта 2018 года услугами дошкольного образования охвачены 915,1 тысячи детей до трех лет, сообщают "Известия" со ссылкой на ведомственный мониторинг Минобрнауки. Доступность мест в яслях составила 80,42%.
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