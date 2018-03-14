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Apple покажет новые гаджеты в начале летаСегодня в 13:21

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Предрекают эксперты.

Корпорация Apple проведет ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2018 с 4 по 8 июня в McEnery Convention Center в Сан-Хосе. По прогнозам специалистов, в рамках мероприятия будет представлен ряд новых гаджетов, а также усовершенствованные версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS, передает "Уралинформбюро".

Регистрация участников конференции завершится 22 марта: ожидается, что в Сан-Хосе съедется около 6 000 гостей, примерно 1 000 из которых – разработчики Apple со всего мира, пишут "Известия".

Стоит напомнить, что на WWDC 2017 корпорация представила публике "умную" колонку HomePod, новый моноблок iMac Pro, 10,5-дюймовый iPad и обновленные версии MacBook.

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