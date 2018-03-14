Свердловское УФАС ополчилось на главу Уральской палаты недвижимостиСегодня в 15:46
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За прогноз роста цен на аренду.
Свердловская антимонопольная служба вынесла предостережение президенту Уральской палаты недвижимости (УПН) Ирине Зыряновой за ее прогноз рост цен на аренду жилья в Екатеринбурге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для санкций стала статья, опубликованная в декабре 2017 года. В ней Зырянова предположила, что в 2018 году съем квартир в столице Урала подорожает на 10-20%.
Свердловское УФАС усмотрело в этом заявлении признаки "согласованных действий арендодателей (хозяйствующих субъектов), направленных на повышение цен". По мнению антимонопольщиков, это может привести к ограничению конкуренции на рынке аренды и нарушению закона "О защите конкуренции".
Стоит заметить, что Зырянова и ранее предрекала рост цен в этом сегменте. В частности, аналогичное заявление она сделала на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.
Удорожание аренды глава УПН тогда связала с чемпионатом мира по футболу-2018. Ее поддержала коллега, руководитель Российской Гильдии риелторов Татьяна Деменок: "Цены на съемные квартиры в Москве выросли в два, а в Санкт-Петербурге — в полтора раза. В Екатеринбурге ситуация будет похожая, только это произойдет позже", — предположила она в ходе пресс-конференции 8 декабря.
Это уже не первый конфликт между УПН и Свердловским УФАС. Весной 2017 года антимонопольная служба усмотрела нарушение закона о конкуренции в практике так называемых "эксклюзивных договоров", применение которых широко распространено среди членов Палаты. После длительного разбирательства объединению пришлось временно отказаться от использования "эксклюзива" в сделках по купле-продаже жилья. Однако риелторы не собираются признавать поражение. Юристы УПН готовят кассационную жалобу в федеральный Арбитраж.
Следует напомнить, что столица Урала считается одним из самых дорогих городов в сфере жилищной аренды. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на съем однокомнатной квартиры среднестатистический екатеринбуржец расходует 23% совокупного семейного бюджета, а на аренду двухкомнатной квартиры - 30% .
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