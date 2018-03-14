Профессионалов.

В преддверии 60-летнего юбилея АО "Екатеринбурггаз" стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений предприятия. Выбирать лучших мастеров своего дела будут в 8 номинациях, как в командных, так и в личных зачетах. Жюри возглавляет главный инженер холдинга "ГАЗЭКС", в состав которого входит АО "Екатеринбурггаз", Денис Гоглев.

Одними из первых соревноваться в профессионализме будут электрогазосварщики производственных управлений и аварийной службы. Мастера должны будут показать безупречные швы при ручной дуговой сварке трубопроводов и качество газовой сварки металла, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".

Бригады служб домовых сетей производственных управлений продемонстрируют свои навыки в техническом обслуживании газового оборудования как в многоквартирных, так и частных домах.

Слесари службы подземных сетей выявят и устранят предполагаемую аварию на пунктах редуцирования газа. Водителей "Екатеринбурггаза" ждут испытания сложной трассой, возможность показать себя получат и машинисты самоходных машин. Жюри также выберет лучшие бригады слесарей-обходчиков, электрохимзащиты и аварийной службы.

Соревнования стартовали 14 марта и продлятся до 27 апреля 2018 года. Победители будут отстаивать честь предприятия на конкурсе профмастерства среди газовых хозяйств Свердловской области.

"Екатеринбурггаз" осуществляет поставку газа населению, транспортировку газа промышленным потребителям, технологическое присоединение к газовым сетям новых потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории уральской столицы. Потребление природного газа в мегаполисе достигает 3 миллиардов кубометров в год. Газ используют 754 предприятия Екатеринбурга и почти 400 тысяч потребителей среди населения, это 17 тысяч домов и 372 тысячи квартир.