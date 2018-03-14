×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мастера "Екатеринбурггаза" завязали битвуСегодня в 15:25

  • Текст

Профессионалов.

В преддверии 60-летнего юбилея АО "Екатеринбурггаз" стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений предприятия. Выбирать лучших мастеров своего дела будут в 8 номинациях, как в командных, так и в личных зачетах. Жюри возглавляет главный инженер холдинга "ГАЗЭКС", в состав которого входит АО "Екатеринбурггаз", Денис Гоглев.

Одними из первых соревноваться в профессионализме будут электрогазосварщики производственных управлений и аварийной службы. Мастера должны будут показать безупречные швы при ручной дуговой сварке трубопроводов и качество газовой сварки металла, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".

Бригады служб домовых сетей производственных управлений продемонстрируют свои навыки в техническом обслуживании газового оборудования как в многоквартирных, так и частных домах.

Слесари службы подземных сетей выявят и устранят предполагаемую аварию на пунктах редуцирования газа. Водителей "Екатеринбурггаза" ждут испытания сложной трассой, возможность показать себя получат и машинисты самоходных машин. Жюри также выберет лучшие бригады слесарей-обходчиков, электрохимзащиты и аварийной службы.

Соревнования стартовали 14 марта и продлятся до 27 апреля 2018 года. Победители будут отстаивать честь предприятия на конкурсе профмастерства среди газовых хозяйств Свердловской области.

"Екатеринбурггаз" осуществляет поставку газа населению, транспортировку газа промышленным потребителям, технологическое присоединение к газовым сетям новых потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории уральской столицы. Потребление природного газа в мегаполисе достигает 3 миллиардов кубометров в год. Газ используют 754 предприятия Екатеринбурга и почти 400 тысяч потребителей среди населения, это 17 тысяч домов и 372 тысячи квартир.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×