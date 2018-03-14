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МУГИСО продаст детский дом и "ветеранские" конюшниСегодня в 16:42

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Если разрешат депутаты Заксобрания.

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области решило "почистить" перечень объектов госсобственности, не подлежащих отчуждению и продаже в частные руки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Речь идет об объектах социальной сферы, имеющих высокую степень износа и фактически выведенных из эксплуатации. Областной бюджет по-прежнему несет затраты на их содержание и охрану, напомнил замглавы МУГИСО Сергей Сосновских, выступая 13 марта перед членами комитета cвердловского Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

Законопроект, вносящий изменения в перечень объектов государственной собственности Среднего Урала, предлагает снять статус неприкосновенности с 33 единиц. Среди них — здание детского дома в селе Курьи. Как пояснили членам комитета представители министерства, помещения детдома давно не используются Филатовской школой-интернатом по прямому назначению, но учреждение ежегодно тратит 1,3 миллиона рублей на обслуживание пустующих корпусов, налоги и оплату коммунальных услуг.

Кроме того, МУГИСО предлагает исключить из перечня помещения сельскохозяйственного комплекса в поселке Луч Сысертского района, закрепленные за Свердловским областным клиническим психоневрологическим госпиталем для ветеранов войн.

В список вошло довольно много крупных объектов: фермы, конюшни, кузницы и овощехранилища. В течение длительного времени они также не эксплуатируются и находятся в аварийном состоянии: фактический износ конструкций составляет 80%, то есть в аренду их уже не сдать.

По словам содокладчика замглавы МУГИСО — председателя комитета Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберта Абзалова, исключение предлагаемых объектов из перечня позволит вовлечь их в хозяйственный оборот, то есть продать или передать в безвозмездное пользование муниципальным образованиям. Какое решение примут депутаты по вопросу, выяснится в 20-х числах марта на очередном заседании свердловского Заксобрания.

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