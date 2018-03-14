Антипинский НПЗ продолжает наращивать показателиСегодня в 15:55
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Сохраняя тренд.
В феврале 2018 года Антипинский НПЗ, базовое промышленное предприятие ГК "Новый Поток", произвел 307 тысяч тонн светлых нефтепродуктов. Это на 4% больше показателя февраля прошлого года, когда было выпущено 296 тысяч тонн данной продукции. Выпуск дизельного топлива стандарта Евро-5 увеличился на 5% – с 193 до 203 тысяч тонн. Производство прямогонного бензина со 101 до 102 тысяч тонн. Выпуск кокса вырос на 15% - с 29,9 до 34,3 тысячи тонн.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, объем производства сжиженных углеводородных газов составил 1,9 тысячи тонн. Также было выпущено две тысячи тонн газовой гранулированной технической серы.
Общий объем переработанного в феврале 2018 года сырья вырос до 583 тысячи тонн против 578 тысяч тонн в прошлом году.
Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием холдинга является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Достигнутая глубина переработки в рекордные для России 98% позволила полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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