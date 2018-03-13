Заслуги очевидны.

АО "Русская медная компания" в числе 14 предприятий среднего и крупного бизнеса пополнило ряды членов Уральской торгово-промышленной палаты. Церемония приема новичков состоялась на заседании правления региональной ТПП 13 марта 2018 года в Екатеринбурге, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Представлявший РМК вице-президент по коммерческим вопросам Андрей Васильченко рассказал о деятельности компании. Он отметил высокие позиции компании в российской цветной металлургии и востребованность ее продукции на мировых рынках.

Председатель правления Уральской ТПП Андрей Беседин подчеркнул, что Русская медная компания имеет многолетний опыт сотрудничества с Торгово-промышленной палатой в сфере внешнеэкономической деятельности и презентации Урала международному деловому сообществу. В частности, РМК оказала поддержку участию Свердловской и Челябинской областей в международной выставке EXPO 2017 в Астане (Казахстан) и ежегодно принимает масштабное участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"РМК уже стала визитной карточкой цветной металлургии региона, является одной из крупнейших промышленных компаний страны. В последние годы компания показывает не только серьезный рост, но и новую стратегию позиционирования – не только в Свердловской области, в Уральском регионе, но и на федеральном уровне. Я приветствую РМК в рядах членов ТПП и рад, что наше сотрудничество будет расширяться", - сказал президент УТПП.

По словам А.Васильченко, Уральская торгово-промышленная палата обладает широкими компетенциями в сфере юридического сопровождения деятельности, развития отношений с государственными контролирующими органами, таможенными и налоговыми службами. "Поэтому мы будем тесно взаимодействовать с правлением Уральской ТПП для совместной работы в сфере внешнеэкономической деятельности", - подытожил он.

Стоит отметить, что Уральская торгово-промышленная палата была основана в 1959 году. В негосударственную некоммерческую организацию входят порядка 800 предприятий различных отраслей – от сферы услуг и ритейла до сельского хозяйства и тяжелой промышленности. В числе задач Уральской ТПП – содействие модернизации экономики Свердловской области, распространению инноваций и привлечению инвестиций. Также она призвана защищать интересы предпринимателей в органах государственной власти и местного самоуправления, развивать связи с зарубежными деловыми кругами и распространять принципы цивилизованного бизнеса и социальной ответственности в предпринимательской среде.